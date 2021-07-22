إيطاليا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 5057 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5057، مقابل 4259 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.302 مليون حالة، بينها 54866 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 15 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 21 في إحصائية الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127920 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.119 مليون شخص، بعد تسجيل 1483 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT