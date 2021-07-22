بريطانيا تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وارتفاعا طفيفا في الوفيات

أظهرت بيانات صحية أن بريطانيا سجلت 39906 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، انخفاضا من 44104 في اليوم السابق، كما تم رصد 84 وفاة بالمرض، ارتفاعا من 73 في اليوم السابق.

وارتفعت الحالات الإيجابية اليومية على نطاق واسع في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع أضعف الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية عند مستويات منخفضة نسبيا.

كما أشارت البيانات إلى أن 46.43 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح، وأن 36.59 مليون شخص أخذوا جرعتين.

المصدر: "رويترز"