شرطة مدغشقر تعتقل 6 أشخاص إثر مؤامرة لقتل الرئيس

ألقت الشرطة في مدغشقر القبض هذا الأسبوع على 6 أشخاص بينهم أجنبي للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد أندريه راجولينا بعد تحقيق قال مسؤولون في البلاد إنه استمر لعدة أشهر.

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وقال النائب العام في بيان: "بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة"، مضيفا أن التحقيقات ما زالت جارية.

ولم يوضح المسؤولون حجم المؤامرة أو إلى أين وصلت عند إلقاء القبض على المتهمين يوم الثلاثاء، كما لم يحدد البيان جنسيات الأجانب المتورطين.

وذكر بيان منفصل لوزير الأمن العام أمس الأربعاء أن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم أجنبي واثنان مزدوجا الجنسية.

وجاء في البيان: "كان لدى الشرطة معلومات لبضعة أشهر، لكن الآن فقط كانت هناك فرصة لإلقاء القبض عليهم".

يذكر أن راجولينا أدى اليمين رئيسا للبلاد في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

المصدر: "رويترز"