الاتحاد الأوروبي يتعهد بتوفير 200 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يعتزم قبل نهاية العام الجاري التبرع بأكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.

إقرأ المزيد

ويمثل هذا الرقم ضعف المبالغ الأولية الذي خطط التكتل المكون من 27 دولة لتوفيرها بشكل أساسي من خلال برنامج "كوفاكس"، المدعوم من الأمم المتحدة، بهدف توفير اللقاح إلى المناطق الأكثر فقرا في العالم.

وفي هذا الصدد، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤوليته في مساعدة العالم في مواجهة الفيروس بكل مكان التطعيم هو المفتاح، لهذا السبب من الضروري ضمان وصول لقاحات كوفيد - 19، إلى الدول في أنحاء العالم".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن برنامج "كوفاكس" تسلم حتى الآن 122 مليون جرعة لـ136 دولة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يقدم أيضا المساعدة للدول الإفريقية لمساعدتها في تصنيع اللقاحات والأدوية لتقليل اعتماد القارة على الواردات.

غير أن وثيقة من الاتحاد الأوروبي كشفت اليوم الخميس، أن دول الاتحاد لم تتبرع للدول الفقيرة حتى الآن سوى بنسبة بسيطة من فائض لقاحات كورونا، معظمها من لقاح "أسترازينيكا".

المصدر: "أسوشيتد برس"+"رويترز"