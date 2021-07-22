حزب أوكراني يدعو الرئيس زيلينسكي وحكومته للاستقالة بسبب الاتفاقية حول "السيل الشمالي-2"

يرى الحزب الأوكراني "القاعدة المعارضة–من أجل الحياة" أن على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وحكومته الاستقالة، بعد توقيع الاتفاقية الألمانية الأمريكية حول "السيل الشمالي-2".

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وجاء في بيان صدر عن الحزب، اليوم الأربعاء: "تعلن "القاعدة المعارضة – من أجل الحياة" أنه يجب على زيلينسكي وحكومته بعد الإعلان عن الاتفاقية الألمانية الأمريكية حول "السيل الشمالي-2" الاستقالة بسبب فقدانهم لأصول الطاقة الأوكرانية الرئيسية، وكذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والطويلة الأجل، وتدمير قدرة الترانزيت لبلادنا. ونطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

وعبر الحزب عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو والرئيس الحالي، فلاديمير زيلينسكي دمرا "بسبب ألعابهم السياسية" قدرة ترانزيت الغاز لنظام نقل الغاز الروسي.

وأصدرت ألمانيا والولايات المتحدة سابقا بيانا مشتركا تذكران فيه إجراءات لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. ويحدد البيان أيضا مجموعة من الشروط لعمل خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2". وخاصة أعلنت الدولتان أن مواصلة ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد عام 2024 ستكون لصالح أوكرانيا وأوروبا، وأن برلين تتعهد باستخدام كل وسائل التأثير المتوفرة لديها لتمديد الاتفاقية الروسية الأوكرانية حول ترانزيت الغاز. كما تتعهد برلين بفرض عقوبات على روسيا، إذا استخدمت الأخيرة الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

يقضي مشروع بناء خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" ببناء خطين من خطوط الأنانيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي، عبر بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي