ابنة حاكم دبي وزوجته السابقة ضمن أهداف برنامج "بيغاسوس" للتجسس

أظهرت التسريبات الأخيرة حول نظام التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، أن ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة، وزوجته السابقة، هيا بنت الحسين، كانتا من بين الشخصيات المستهدفة بهذا النظام.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن أرقام هواتف الأميرتين هيا ولطيفة وثمانية من الأفراد المقربين منهما، تظهر في قاعدة البيانات التي تشير إلى أنهم كانوا "موضع اهتمام" للتجسس عليهم من قبل عميل حكومي.

وكانت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية حصلتا على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف، استهدفها زبائن شركة NSO الإسرائيلية المصنعة للبرنامج التجسسي، منذ عام 2016.

وحصلت 17 وسيلة إعلامية على القائمة التي كشف عنها يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى تعرض هواتف ناشطين حقوقيين وصحافيين ومحامين حول العالم للاستهداف، وأن زبائن الشركة الإسرائيلية المصنعة لأجهزة التجسس هذه حكومات من بينها السعودية، والإمارات، والمغرب، والبحرين.

ومن الشخصيات المستهدفة بهذه الأجهزة رؤساء دول وحكومات وشخصيات ملكية عربية. ولا يعني وجود شخص ما في القائمة أن البرنامج قد استخدم ضده، ولكن يعني أنه كان هدفا محتملا.

المصدر: "الغارديان" + RT