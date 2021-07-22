الكرملين يعلق على توجه روسيا للمحكمة الأوروبية بشأن الانتهاكات الأوكرانية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توجه روسيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكوى ضد أوكرانيا أمر طبيعي، وتم القيام بكل شيء في إطار المعايير القانونية لهذه المحكمة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "بالطبع لا يمكن النظر إلى موقف الكرملين بشكل منفصل عن مناشدة روسيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تقدمت روسيا الاتحادية بالشكوى وفقا لما تنص عليه قواعد هذه المنظمة الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توجهت روسيا بأول شكوى في تاريخها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان إن موسكو تتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفا أن الشكوى تتعلق بالأحداث التي أعقبت "التغيير بالقوة للحكومة في أوكرانيا في فبراير 2014".

المصدر: نوفوستي