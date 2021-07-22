بيان لمجموعة "NSO" الإسرائيلية المشغلة لنظام "بيغاسوس" حول قضية التجسس

علقت مجموعة " NSO" الإسرائيلية ، على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة".

وقال المتحدث باسم المجموعة: " في ضوء الحملة الإعلامية التي تم التخطيط لها وتنظيمها بشكل جيد مؤخرا بقيادة منظمة "Forbidden Stories"وبدفع من مجموعات المصالح الخاصة، وبسبب التجاهل التام للحقائق، تعلن NSO أنها لن تستجيب بعد الآن لاستفسارات وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".

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وتابع المتحدث قائلا، " القائمة ليست قائمة بأهداف أو أهداف محتملة لبيغاسوس.. الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة NSO.. أي ادعاء بأن اسما في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف Pegasus أو هدف Pegasus المحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ".

وتابعت "إن NSO ID شركة تكنولوجيا. نحن لا نقوم بتشغيل النظام، ولا يمكننا الوصول إلى بيانات عملائنا.. ستحقق NSO بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلنا دائما، وستغلق النظام عند الضرورة".

المصدر: www.prnewswire.com