ميركل تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تعليقها على فضيحة التجسس من خلال نظام بيغاسوس الإسرائيلي، إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة.

وقالت المستشارة في المؤتمر الصحفي الصيفي السنوي لها: "من المهم ألا تقع البرمجيات المصممة لحالات معينة في الأيدي الخطأ ... ولا ينبغي بيعها للبلدان التي قد لا تتوفر فيها مراقبة قضائية على مثل هذه الهجمات".

وتأتي هذه التصريحات على ضوء نتائج تحقيق تم نشرها في وقت سابق، أكدت أنه تم استخدام برنامج Pegasus التابع لشركة NSO Group الإسرائيلية الذي تستخدمه أجهزة المخابرات عادة لتعقب المجرمين والإرهابيين، للتجسس على السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين.

المصدر: نوفوستي