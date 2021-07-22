استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون الانتقال الكلي للطاقة النظيفة

أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "أكسيوس" أن غالبية الأمريكيين يؤيدون استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035، كما تخطط لذلك إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال الموقع الأمريكي إن هذه النتائج تشير إلى مدى شعبية فكرة التحول إلى الطاقة النظيفة بين السكان، مبينا أن ذلك يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذير للمشرعين الذين يعارضون اعتماد الطاقة النظيفة في مشاريع قوانين البنية التحتية التي لا تزال قيد التفاوض في الكونغرس.

واعتمد معدو الاستطلاع في معهد "ثيرد وي"، ومقره واشنطن، وباحثون من جامعة كاليفورنيا، على نتائج مسح شمل أكثر من 20 ألف شخص وجه لهم سؤال واحد يتعلق بمدى موافقتهم على اعتماد البلاد بشكل كلي على الطاقة النظيفة في توفير الكهرباء بحلول عام 2035.

ووفقا للموقع أظهرت النتائج تأييدا واسعا لجهود الرئيس بايدن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الولايات المعروفة بمعارضتها لخطط البيت الأبيض، مثل ميسيسيبي وألاباما.

أما في الولايات المنتجة للفحم، مثل وايومنغ ووست فرجينيا، فقد أظهر أكثر من نصف الأشخاص المستطلعة آراؤهم (52 في المئة، 53 في المئة على التوالي) دعمهم الكامل للانتقال للطاقة النظيفة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عبر عن طموحه بأن تتخلى الولايات المتحدة عن إصدار الانبعاثات الكربونية كليا بحلول عام 2035.

المصدر: "أكسيوس"