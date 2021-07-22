 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان إلى الجليل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان إلى الجليل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvv9

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اعتقل شخصين تسللا من جنوب لبنان إلى الجليل، مشيرا إلى أن المشتبه بهما كانا على الأرجح مهاجرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد حوالي الساعة الثانية فجرا دخول شخصين الحدود الشمالية، وشملت جهود إلقاء القبض عليهما نشر قوات إضافية في المنطقة وإغلاق الطرق في المنطقة لمنع هروبهما".

وأفاد بأن "الجنود استخدموا القنابل المضيئة وطائرات الهليكوبتر، كما تم إغلاق عدة طرق بين قاعدة بيرانيت العسكرية وكيبوتز ساسا، بالإضافة إلى طريق آخر بين أطلال برعام الأثرية وكيبوتس برعام، كإجراء احترازي، وطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم".

وأضاف: "تم رفع هذه الاجراءات بعد توقيف الشخصين"، مرجحا أن "يكونا مهاجرين".

المصدر: ynet

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا