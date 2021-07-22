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موقع "يوتيوب" يحذف مقاطع مصورة للرئيس البرازيلي بسبب المعلومات المضللة حول كورونا

أخبار العالم

موقع
Reuters
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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منع موقع "يوتيوب" الوصول إلى مقاطع مصورة على صفحة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عبر فيه عن شكوكه في جائحة كورونا واقترح استخدام الأدوية ذات الفعالية غير المثبتة علميا لعلاجه.

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ونقل موقع "G1" عن بيان صدر عن إدارة موقع "يوتيوب": "بعد التحليل الدقيق حذفنا المقاطع المصورة من قناة جايير بولسونارو بسبب انتهاكها لسياستنا حول (توزيع) المعلومات الطبية الخاطئة عن كوفيد-19. وتحظر قواعدنا (نشر) المعلومات التي تؤكد أن هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين فعالان في علاج هذا المرض أو الوقاية منه، وتضمن الشفاء، بالإضافة إلى التأكيدات أن الكمامات لا تساعد في منع انتشار الفيروس".

وأشار البيان إلى أن "يوتيوب" ينطلق في هذه المسألة من توصيات المؤسسات الصحية الدولية والوطنية، مضيفا: "نمارس سياستنا بشكل متتابع، وبغض النظر عمن هو مؤلف هذه المعلومات وما هي معتقداته السياسية".

ولم يدقق البيان ما هي المقاطع المصورة التي تم حذفها وعددها.

وذكر موقع "G1" أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها "يوتيوب" بحذف المعلومات على صفحة بولسونارو والتي يذكر فيها فيروس كورونا والأدوات التي يعتبرها فعالة. وقد حذف "يوتيوب" 17 مقطعا مصورا لبولسونارو على الأقل لهذا السبب.

المصدر: تاس

 

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