المكسيك تسجل أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات اليومية بكورونا منذ يناير

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 15198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر قفزة بعدد الإصابات اليومية منذ يناير الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 397 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 237207، فيما عدد الإصابات مليونان و693495.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير، كما تشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 بالمئة.

المصدر: "رويترز"