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إجلاء للسكان وانقطاع للكهرباء بعد هزة أرضية في بنما

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إجلاء للسكان وانقطاع للكهرباء بعد هزة أرضية في بنما
AFP Luis ACOSTA
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل الإعلام المحلية في بنما بأن معهد العلوم الجيولوجية رصد هزة أرضية تم على إثرها إجلاء سكان إحدى المناطق، وسجلت حالات انقطاع في الكهرباء.

وذكرت صحيفة "برينسا" البنمية أن معهد العلوم الجيولوجية التابع لجامعة بنما رصد هزتين أرضيتين عصر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأشار المعهد إلى أن الهزة الأولى كانت بقوة 7 درجات بمقياس ريختر وبعمق 11 كيلومترا، ووقعت في محافظة لوس سانتوس غرب البلاد، والثانية بقوة 3.3 درجة وبعمق 8 كيلومترات في جنوب البلاد.

وأشارت السلطات في محافظة تشيريكي على الساحل الغربي البنمي إلى أنها قامت بإخلاء المكاتب وسجلت حالات انقطاع الكهرباء في المنطقة على إثر الزلزال.

ومع ذلك أكدت السلطات أنها لم تسجل وقوع أي دمار أو خسائر بشرية جراء الهزة.

المصدر: صحيفة "برينسا" البنمية

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