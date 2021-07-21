المكسيك: "دلتا" كورونا يعرقل إعادة فتح الحدود مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن متغير "دلتا" من فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة بالفيروس، أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود البرية بين المكسيك والولايات المتحدة.

ومددت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء إغلاق الحدود البرية مع كندا والمكسيك ليشمل السفر غير الضروري مثل السياحة حتى 21 أغسطس، فيما يبحث المسؤولون ما إذا كانوا سيطلبون من الزوار تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: "رويترز"