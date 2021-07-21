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حصيلة ضحايا اضطرابات جنوب إفريقيا تصل إلى 276 شخصا

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حصيلة ضحايا اضطرابات جنوب إفريقيا تصل إلى 276 شخصا
Reuters SUMAYA HISHAM
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أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أن عدد ضحايا الاضطرابات في البلاد وصل إلى 276 شخصا، وأن الشرطة تحقق في 168 قضية قتل.

وقال القائم بأعمال الوزير في مكتب الرئاسة كومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إنه سقط 234 قتيلا في الاضطرابات في منطقة كوازولو ناتال، و42 قتيلا في غاوتينغ.

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واندلعت الاضطرابات على خلفية سجن الرئيس السابق جيكوب زوما بتهمة الفساد قبل أسبوعين.

ومع الاحتجاجات على سجن الرئيس السابق وقعت أعمال شغب وحرق الممتلكات وأعمال نهب، حيث تقدر الأضرار المادية بحوالي 1.37 مليار دولار.

وانطلقت الاضرابات في منطقة كوازولو ناتال في شرق البلاد، ثم انتشرت لتشمل محافظة غاوتينغ التي تقع فيها مدينة جوهانسبرغ، أكبر مدن البلاد.

المصدر: رويترز

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