الرئيس الإيراني المنتخب يدعو رئيس وزراء الفاتيكان لدعم الشعوب المظلومة بوجه القوى الظالمة

دعا الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة والمضطهدة بالعالم في مواجهة القوى الظالمة.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع الكاردينال بارولين إن "عيد الأضحى يمكن اعتباره يوم التواصل بين الأديان الإبراهيمية، وأساسا للتشاور والتناغم الفكري والحوار بين الأديان".

وشدد على أن "حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها أساس السياسات الداخلية والخارجية لإيران".

وأضاف: "أعتقد أنه وفقا لتعاليم الديانات الإبراهيمية، يجب أن تقف إيران والفاتيكان إلى جانب الشعوب المظلومة والمضطهدة بالعالم في مواجهة القوى الظالمة".

ولفت إلى "أهمية التشاور والحوار بين الأديان الإبراهيمية لإحلال سلام حقيقي ودائم في العالم".

وأكد أن "إيران باعتبارها حكومة ديمقراطية دينية ترحب بأي تعاون وحوار مع الأديان الإبراهيمية، ولاسيما المسيحية".

وقال: "سياسة إيران في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن الشعب اليمني ومحاربة الإرهابيين التكفيريين في العراق وسوريا وحماية أتباع الدين المسيحي في العراق، متجذرة في مبادئنا الدينية الداعمة لحقوق الإنسان".

المصدر: "فارس"