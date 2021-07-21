إثيوبيا: على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا محايدا تجاه ملء سد النهضة

بحث وزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر ملء سد النهضة والمفاوضات الثلاثية الجارية.

وقال ميكونين إن إثيوبيا تتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا محايدا كمراقب لعملية ملء السد، مؤكدا أن الملء الثاني للسد يتم وفقا لإعلان المبادئ وخلال موسم الأمطار دون التسبب في ضرر ملموس لمجرى النهر ودول المصب.

كما شملت المباحثات بين المسؤولين الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، واعتبر ميكونين أن "السودان فرض ادعاءاته بالقوة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يدين السودان بعدوانه ويدعوه إلى التراجع عن المناطق التي احتلاها وذلك تمهيدا لتسوية الخلاف الحدودي سلميا".

المصدر: ENA