"واشنطن بوست": الولايات المتحدة وألمانيا تتوصلان لاتفاق حول "السيل الشمالي 2"

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا لاتفاق حول خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" إلى ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ألمانيا وافقت بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة على الاستثمار في "البنية التحتية للتكنولوجيا الخضراء" في أوكرانيا، على أن تنهي الولايات المتحدة جهودها لعرقلة خط الأنابيب".

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ومشروع "السيل الشمالي – 2" يشمل خطين من الأنابيب لضخ الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وعارضت الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية بشدة المشروع، وروجت للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المنخرطة في المشروع في ديسمبر 2019.

ودعت روسيا مرارا لاستثناء "السيل الشمالي 2" من سياق أي قضايا سياسية، كونه مشروعا تجاريا مجديا لروسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأعلنت شركة "السيل الشمالي AG"، أنها تتوقع الانتهاء من مد خط الأنابيب في نهاية أغسطس المقبل، رغم كل العراقيل التي وضعت على طريقه.







المصدر: "رويترز" + RT