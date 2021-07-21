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واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين كوبيين

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واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين كوبيين
Reuters MATHIEU LEWIS-ROLLAND
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين كوبيين، على خلفية "قمع المتظاهرين" في بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يدرس تحديد المسؤولين بالسلطات الكوبية عن أعمال العنف والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين لفرض العقوبات عليهم".

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المصدر: "رويترز"

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