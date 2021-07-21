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موسكو: أوكرانيا تكثف عملياتها العسكرية في دونباس

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موسكو: أوكرانيا تكثف عملياتها العسكرية في دونباس
Sputnik YULIA ZYRYANOVA
بوريس غريزلوف، المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا
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أكد المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة لتسوية النزاع في أوكرانيا بوريس غريزلوف، أن كييف تكثف عملياتها العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال غريزلوف للصحفيين يوم الأربعاء، إن "سلطات كييف تكثف العمليات العسكرية بما في ذلك ضد المدنيين. ومؤخرا في الـ16 من يوليو نفذ العسكريون الأوكرانيون عملا إرهابيا استهدف خطا للغاز بمنطقة بوديونوفسكي في دونيتسك".

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وأضاف أن "السلطات الأوكرانية ترفض تنفيذ الالتزامات باستعادة الروابط الاجتماعية والاقتصادية مع دونباس، ولا تزال دونيتسك ولوغانسك تحت الحصار الاقتصادي".

وأشار إلى أن كييف تحاول أيضا تحريك خط التماس باتجاه الشرق.

وأعرب غريزلوف عن ثقته بأن تنفيذ اتفاقيات مينسك، بما في ذلك وقف إطلاق النار والحوار السياسي بين كييف ودونباس، يبقى الطريق الوحيد لتسوية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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