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الحكومة الألمانية: ميركل بحثت "السيل الشمالي 2" وأوكرانيا مع بوتين

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الحكومة الألمانية: ميركل بحثت
Reuters AXEL SCHMIDT
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "قضايا الطاقة، مثل نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا وخط أنابيب "السيل الشمالي 2" كانت بين مواضيع النقاش".

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وبحث الزعيمان أيضا تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بالإعلان عن اتفاق بين المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، الذي أثار الخلاف بين برلين وواشنطن التي اعتبرته "تهديدا" لأمن الطاقة الأوروبي.

المصدر: وكالات

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