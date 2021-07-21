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لوكاشينكو: لن نعارض وساطة إماراتية محتملة بين مينسك وبروكسل

أخبار العالم

لوكاشينكو: لن نعارض وساطة إماراتية محتملة بين مينسك وبروكسل
Reuters
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأربعاء، أنه لن يمانع في توسط الإمارات بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وقال: "بالنسبة للحوار مع أوروبا، يرى الجميع أي نوع من الحوار لدينا.. من الصعب أن نسميها حوارا في هذه الحالة. أما بالنسبة للوسطاء، فأنا لا أحب أي نوع من الوساطة على الإطلاق".

وأضاف: "في الوقت ذاته، إذا أرادت القيادة في الإمارات العمل كوسيط في الحوار، فلن نرفض ذلك".

وتابع: "أنهم أناس موضوعيون، صادقون ولائقون، لذلك، إذا قبل الأوروبيون عرض الإمارات للحوار والوساطة، يمكن أن تصبح أبو ظبي هذا الوسيط".

المصدر: RT

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