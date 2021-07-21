اليونان تتسلم أول دفعة من طائرات "رافال" الفرنسية

تسلمت اليونان اليوم الأربعاء أول دفعة من 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، في إطار خطة مشتريات عسكرية كبيرة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة اليونانية.

وحضر وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناغيوتوبولوس مراسم التسليم في إيستر بجنوب فرنسا، وقال إنه "يوم تاريخي لسلاح الجو اليوناني".

وأضاف: "ستساعد هذه الصفقة في تعزيز القدرات القتالية وقوة الردع لدى القوات الجوية والقوات المسلحة، للدفاع عن وحدة أراضينا وسيادة وطننا".

كما أكد متانة علاقات الدفاع بين اليونان وفرنسا، قائلا إن الصفقة "توضح رغبتنا ليس فقط على تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا على تعاوننا من أجل استقرار وازدهار شرق البحر المتوسط ​​بأكمله".

وعقدت اليونان صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في يناير لشراء طائرات "رافال"، منها 12 طائرة من نوع قديم و6 جديدة من تصنيع شركة "داسو للطائرات"، على أن يجري التسليم على مدار عامين، بدءا من الشهر الحالي.

المصدر: AP