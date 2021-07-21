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بوتين يبعث برقية تعزية لشي في ضحايا فيضانات الصين

أخبار العالم

بوتين يبعث برقية تعزية لشي في ضحايا فيضانات الصين
Sputnik SERGEI GUNEEV
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ - أرشيف
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، عبر له فيها عن تعازيه في ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة هنان الصينية.

وأشار الكرملين في بيان له إلى أن "الرئيس بوتين طلب من نظيره جين بينغ نقل عبارات التعاطف الصادق إلى من فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم نتيجة هذه الكارثة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت وسائل الإعلام الصينية أمس الثلاثاء أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة هنان وسط الصين.

وذكرت المصادر، أن "السلطات أجلت 100 ألف من سكان المدينة، وأن أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ".

المصدر: "تاس"

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