إلهان عمر تقود حملة لاستحداث منصب مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا

دعت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر وفريق من المشرعين الديمقراطيين وزير الخارجية أنطوني بلينكين، لاستحداث منصب مبعوث خاص أمريكي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وعمر وهي من ثلاثة مسلمين في الكونغرس، وجهت رسالة إلى بلينكين لإثبات سبب حاجة الولايات المتحدة إلى لعب دور متزايد في مراقبة حوادث الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم، داعية بلينكن إلى إدراج أعمال العنف المعادية للإسلام في تقارير حقوق الإنسان السنوية للعام المقبل.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها فريق عمر: "في إطار التزامنا بالحرية الدينية الدولية وحقوق الإنسان، يجب أن نعترف برهاب الإسلام نمطا يتكرر في كل ركن من أركان العالم... لقد حان الوقت للولايات المتحدة للوقوف بحزم لصالح الحرية الدينية للجميع، وإعطاء مشكلة الإسلاموفوبيا العالمية الاهتمام والأولوية اللذين تستحقهما".

المصدر: CNN