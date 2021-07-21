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لافروف: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا في آسيا الوسطى

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لافروف: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا في آسيا الوسطى
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تكون موسكو قد عرضت على الولايات المتحدة استخدام قواعد روسية في طاجيكستان وقرغيزستان، في ظل التطورات الأخيرة في أفغانستان.

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وفي تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الإخبارية الروسية قال لافروف اليوم الأربعاء: "كيف يمكننا أن ندعو الأمريكيين إلى القواعد التي تعد جزءا من قوات الرد المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؟".

وأشار إلى أن موسكو لا تستطيع التصرف بقواعدها على هذا النحو دون أن تبلغ حلفاءها في المنطقة بذلك.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة في إطار الاتصالات الجارية حول أفغانستان بين روسيا والصين والولايات المتحدة، و"الثلاثية الموسعة" بمشاركة باكستان، وضمن أي صيغة أخرى للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتبادل المعلومات عن التطورات "على الأرض" في أفغانستان.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في جنيف تنسيق جهود البلدين على المسار الأفغاني، وعرض على الولايات المتحدة الاستفادة من القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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