إيطاليا تسجل ارتفاعا جديدا في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 20 حالة وفاة و4256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 127905، فيما عدد الإصابات تخطى الـ4.3 ملايين.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 10 وفيات و3558 إصابة بالفيروس.

وتسجل إيطاليا ثاني أعلى معدل بعدد الوفيات جراء الفيروس في أوروبا، وثامن أعلى معدل وفيات في العالم.

المصدر: "رويترز"