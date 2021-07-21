بريطانيا.. 73 وفاة و44104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 44104 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 46558 يوم الثلاثاء، كما سجلت 73 نزولا من 96 يوم أمس.

وأظهرت البيانات كذلك أن 46.4 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، بينما تلقى 36.4 مليون الجرعتين.

وترتفع حالات الإصابة اليومية بشكل عام في بريطانيا منذ شهر، لكن سرعة برنامج التطعيم أضعفت فيما يبدو الصلة بين أعداد الإصابات وأعداد الوفيات.

كما ظل عدد الوفيات اليومية في المملكة عند مستوى منخفض نسبيا.

المصدر: وكالات