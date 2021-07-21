تراجع شعبية هاريس.. 47% من الناخبين ينظرون إليها بعين سلبية

خلص استطلاع أجرته مؤسسة Morning Consult-Politico إلى أن عددا أكبر من الناخبين المسجلين ينظرون لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بعين سلبية.

وكشف الاستطلاع أن 47% من الناخبين المسجلين لديهم وجهة نظر سلبية اتجاه هاريس، مقارنة بـ45% وجهة نظرهم تجاهها إيجابية.

كما كشف الاستطلاع أن نائبة الرئيس محبوبة بين الرجال أكثر من النساء، حيث يتبنى 48% منهم نظرة إيجابية تجاهها مقارنة بـ47% لديهم نظرة سلبية، فيما قالت 43% من النساء إن نظرتهن إيجابية لهاريس و47% سلبية.

وتبين أن هاريس لديها شعبية أكبر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما و55% من تلك الديموغرافية ينظرون إليها بشكل إيجابي.

أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، فإن نصفهم ينظرون إليها بشكل إيجابي و36% ينظرون إليها بشكل سلبي.

ووجد الاستطلاع أن 52% من الناخبين لديهم وجهة نظر إيجابية عن بايدن، و45% سلبية.

المصدر: The Hill