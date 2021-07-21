تسجيل أول إصابة بمتحور "لامبدا" في ولاية تكساس الأمريكية

أفاد مستشفى في ولاية تكساس الأمريكية، بأنه سجل أول حالة إصابة بمتحور "لامبدا" من فيروس كورونا، وذلك بعد تفشي متحور "دلتا" الأكثر عدوى في الولاية.

وقال مستشفى "هيوستن ميثوديست"، الذي يدير ثمانية مستشفيات في شبكته إن أول حالة إصابة بـ"لامبدا" تأكدت يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يوجد لديه 185 حالة إصابة بكوفيد -19 وأغلبيتهم غير مطعمين.

وكشف أن من بين تلك الإصابات حوالي 85٪ هي إصابات بمتحور "دلتا"، مضيفا: "نشهد ارتفاعا مقلقا في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في جميع أنحاء منطقة هيوستن".

وبحسب منظمة الصحة العالمية تم اكتشاف "لامبدا" لأول مرة في بيرو في ديسمبر 2020، وهو يمثل 81% من حالات الإصابة بالبلاد منذ أبريل 2021.

المصدر: abc news