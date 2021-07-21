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بايدن يدعو قادة القطاع الخاص إلى محادثات حول الأمن السيبراني

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بايدن يدعو قادة القطاع الخاص إلى محادثات حول الأمن السيبراني
Reuters
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قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين سيلتقون بقادة القطاع الخاص في 25 أغسطس لمناقشة سبل تعزيز الأمن السيبراني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن أعضاء فريق الأمن القومي ومسؤولين من الإدارة سيجتمعون مع مديري الأعمال "لمناقشة كيف يمكننا العمل معا لتحسين الأمن السيبراني للبلاد بشكل جماعي".

وأضاف: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، يعتبر الأمن السيبراني ضرورة حتمية للأمن الاقتصادي والأمن القومي، ويلعب كل من الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص دورا حاسما في هذا المجال".

ويأتي هذا الاجتماع وسط تزايد هجمات برامج الفدية والخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن لتعزيز الدفاع عن قطاعات البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط الأنابيب ضد الهجمات الإلكترونية.

وطلبت وزارة الأمن الداخلي يوم أمس الثلاثاء من مالكي ومشغلي خطوط الأنابيب الهامة التي تنقل السوائل الخطرة والغاز الطبيعي تنفيذ "إجراءات الحماية المطلوبة بشكل عاجل ضد الاختراقات السيبرانية".

وهذا هو التوجيه الأمني ​​الثاني الذي تصدره إدارة أمن النقل بالوزارة منذ مايو، عندما أدى هجوم فدية على شركة "كولونيل بايبلاين" إلى تعطيل إمدادات الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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