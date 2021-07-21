سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي

أفادت المتحدثة باسم الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، إيليزا راغي، بأن بلادها مستعدة لاستقبال المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.

إقرأ المزيد

وقالت راغي: "إن سويسرا جاهزة لتقديم خدماتها إذا كانت مفيدة ومرغوب فيها. ويضم ذلك أيضا تنفيذ وظائف الجانب المضيف والمساعدة في تنظيم لقاءات ومناقشات. وليس بإمكان وزارة الخارجية التعليق على الاقتراحات الملموسة لأسباب تتعلق بالسرية".

وأفادت صحيفة "The Hill" الأمريكية، الاثنين الماضي، بأنه من المتوقع أن تجري المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في 28 يوليو الجاري. من جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن موعد إجراء المشاورات الروسية الأمريكية سيعلن "في وقته".

وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت سابقا عن مصدر دبلوماسي أن المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن موسكو تريد أن تبحث مع الولايات المتحدة كل أنواع الأسلحة التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في نهاية يونيو الماضي أنه سيترأس الوفد الروسي في المشاورات المقبلة.

المصدر: نوفوستي