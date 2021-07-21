الخارجية الأمريكية: نائبة بلينكن إلى الصين الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية الأمريكية أن نائبة الوزير ويندي شيرمان ستزور الصين في 25 يوليو ضمن جولة آسيوية لها، في زيارة هي الأعلى مستوى التي يقوم بها مسؤول أمريكي لبكين منذ شهور.

وستعقد شيرمان لقاءات مع مسؤولين صينيين، ووزير الخارجية وانغ يي، وستناقش "المجالات التي لدينا فيها مخاوف جدية بشأن إجراءات جمهورية الصين الشعبية، وكذلك المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا"، حسبما جاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء.

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وأضاف البيان أن "هذه المناقشات جزء من الجهود الأمريكية الحالية لإجراء تبادلات صريحة مع المسؤولين الصينين لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية وإدارة العلاقة بمسؤولية".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن مسؤولين أمريكيين لم يؤكدوا مؤشرات أفادت بأن الجانب الصيني عرض في البداية أن تلتقي شيرمان في بكين فقط بمسؤولين من مستوى أدنى من وزير الخارجية.

لكنهم قالوا إن إدارة بايدن لم تكن لتوافق على الزيارة ما لم يتم التأكد من أن شيرمان ستتمكن من لقاء كبار المسؤولين شخصيا.

وكانت زيارة شيرمان متوقعة في دوائر السياسة الخارجية، ويمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لمزيد من التبادلات والاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا العام، ربما على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا في أواخر أكتوبر المقبل.

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"