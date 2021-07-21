استفتاء في هنغاريا حول قانون ضد الترويج لقيم المثليين بين الأطفال

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن سلطات بلاده "ستنظم استفتاء عاما، حول قانون يحظر الدعاية لقيم مجتمع الميم بين الأطفال".

وأضاف أوربان: "بروكسل هاجمت هنغاريا علانية في الأسابيع الأخيرة بسبب قانون حماية الأطفال. في أوروبا الغربية، يزور نشطاء مجتمع الميم، رياض الأطفال والمدارس وينظمون ورش عمل للتثقيف الجنسي. ويريدون أن يفعلوا الشيء نفسه في بلادنا. ويهددنا البيروقراطيون من بروكسل ويطلقون إجراءات حول انتهاك الحقوق، وهم بذلك يسيئون استخدام سلطتهم". وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالة، فقط "الإرادة المشتركة للشعب" يمكن أن تحمي البلاد.

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خلال الاستفتاء، سيتعين على المواطنين الإجابة عن خمسة أسئلة: هل يدعمون إقامة عروض تقديم للقاصرين في المؤسسات التعليمية حول التوجه الجنسي دون موافقة الوالدين، وهل يوافقون على الترويج لعمل تغيير الجنس، ومنح القاصرين إمكانية الوصول إلى خدمات تغيير الجنس، والسماح لوسائل الإعلام بنشر مواد حول موضوع تغيير الجنس وغيرها من المواد ذات الطبيعة الجنسية التي قد تؤثر على نموهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بروكسل فشلت قبل خمس سنوات، وبفضل الاستفتاء، في إجبار بلاده على قبول المهاجرين.

المصدر: نوفوستي