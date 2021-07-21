بيسكوف: روسيا لا تحتاج إلى تدابير إضافية بعد فضيحة "بيغاسوس"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد انكشاف الفضيحة حول نظام التجسس الإلكتروني Pegasus الإسرائيلي.

وأضاف بيسكوف، في حديث اليوم: "يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بانتظام في هذا المجال، ولا داعي للقيام بإجراءات إضافية".

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وتابع المتحدث باسم الكرملين: "بشكل عام، يستخدم رئيس الدولة، وكذلك مجلس الوزراء والإدارة الرئاسية والمؤسسات الحكومية الأخرى، نظام اتصالات خاص، والاتصالات الحكومية، محمية بشكل موثوق".

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قبل أيام، كشف تحقيق استقصائي أن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية، وهو برنامج التجسس Pegasus.

المصدر: تاس