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بيسكوف: روسيا لا تحتاج إلى تدابير إضافية بعد فضيحة "بيغاسوس"

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بيسكوف: روسيا لا تحتاج إلى تدابير إضافية بعد فضيحة
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد انكشاف الفضيحة حول نظام التجسس الإلكتروني Pegasus الإسرائيلي.

وأضاف بيسكوف، في حديث اليوم: "يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بانتظام في هذا المجال، ولا داعي للقيام بإجراءات إضافية".

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وتابع المتحدث باسم الكرملين: "بشكل عام، يستخدم رئيس الدولة، وكذلك مجلس الوزراء والإدارة الرئاسية والمؤسسات الحكومية الأخرى، نظام اتصالات خاص، والاتصالات الحكومية، محمية بشكل موثوق".

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قبل أيام، كشف تحقيق استقصائي أن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية، وهو برنامج التجسس Pegasus.  

المصدر: تاس

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