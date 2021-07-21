مستشار الرئاسة الإيرانية السابق: ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة عودة بمفاوضات فيينا إلى نقطة الصفر

عد المستشار السابق للرئاسة الإيرانية حميد أبو طالبي، إعلان المتحدث باسم الحكومة عدم تطابق نتائج مفاوضات فيينا مع قانون مرره البرلمان العام الماضي، عودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر.

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وقال أبو طالبي في تغريداته على حسابه في موقع "تويتر" إن اعلان المتحدث باسم الحكومة عن عدم تطابق نتائج مفاوضات فيينا مع قانون مرره البرلمان العام الماضي بخصوص الملف النووي، يعني العودة الى يناير الماضي".

لذا با توجه به خاتمه مذاکرات وین، و شروع احتمالی مذاکرات آتی از نقطه‌ی صفر، که احتمالا در مهرماه ودرصورتیکه اصولا دولت جدید به مذاکره اعتقادی داشته باشد آغاز خواهد شد، مشخص نیست مذاکرات چقدر به طول انجامیده و وضع اقتصادی کشور دراثر تحریم‌ها اصولا به کجاخواهد رسید؟#گذرزمان

۳/۳ — Hamid Aboutalebi (@DrAboutalebi) July 20, 2021

ورأى أن هذا الإعلان يشير إلى أن المفاوضات يجب أن تبدأ من الصفر.. وأن هذا الأمر لصالح الولايات المتحدة التي قال إنها تحاول أن تشكل إجماعا دوليا للضغط على إيران ما يؤدي إلى ضياع الفرص وتضاعف الضغوط على بلد يعاني من وطأة العقوبات بصورة غير مسبوقة.

خبر سخنگوی دولت از ناسازگار دانستن نتایج بیش از شش ماه مذاکره در وین با مصوبات مجلس، توسط کمیته تشکیل‌شده درشورای عالی امنیت ملی، بدین معنااست که ایران عقب‌گرد نموده، به شرایط ژانویه ۲۰۲۱ بازگشته و میبایست مذاکرات را از صفر شروع نماید؛ ۳/۱ pic.twitter.com/Uzoa6INAnj — Hamid Aboutalebi (@DrAboutalebi) July 20, 2021

المصدر: تويتر