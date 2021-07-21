موسكو ترد على مقولة "روسيا قد تقسم البحر إلى نصفين"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا بأن روسيا قد تحول البحر الأسود إلى بحيرة داخلية لها، بأنها سخيفة.

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وكتبت زاخاروفا في "تلغرام"، اليوم الأربعاء، أن كوليبا قال إنه يعرف كيف يمكن منع روسيا من تحويل البحر الأسود إلى بحيرة داخلية تابعة لها، ويرى أن روسيا قد تقسم البحر إلى نصفين وستسيطر على نصفها بالكامل". وأضافت: "أعرف أنا أيضا كيف يمكن عمل ذلك. كلما توقف كوليبا عن ذكر هذا السخافة مبكرا، فستصبح البحيرة بحرا من جديد وسيتحد نصفاه".

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الثلاثاء، أثناء تعليقه على نتائج زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى جورجيا، بأن بلاده جاهزة لتقديم اقتراحاتها الهادفة إلى مواجهة روسيا في البحر الأسود، مضيفا أن هذه الاقتراحات تنافش حاليا مع جورجيا ومولدافيا وعدد من أعضاء حلف الناتو. كما دعا بلدان البحر الأسود لتوحيد جهودها لمنع روسيا من تحويل البحر الأسود إلى بحيرة داخلية لها.

المصدر: تاس