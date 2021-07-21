Insider: الديمقراطيون يطالبون بتغيير مئات التسميات "المسيئة" في الولايات المتحدة

قال موقع Insider، إن الديمقراطيين في الكونغرس، قدموا مشروع قانون لإعادة تسمية حوالي 1500 موقع جغرافي في الولايات المتحدة، لأن تسمياتها التاريخية ترتبط بـ "إهانات عنصرية".

وتشمل هذه المواقع، قمم الجبال والغابات والمسطحات المائية المختلفة.

ووفقا لأصحاب هذه المبادرة، يهدف القانون إلى القضاء تدريجيا على جميع الأسماء المرتبطة بالتمييز العنصري، التي تبدو مهينة للأمريكيين من أصل إفريقي، ولسكان البلاد الأصليين، والمكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

تم تقديم المسودة الأولى لهذا القانون العام الماضي بمشاركة ديبرا آن هولان عضو مجلس النواب عن نيو مكسيكو، التي باتت تشغل منصب وزيرة الداخلية الأمريكية منذ مارس من هذا العام، لتصبح أول ممثلة للسكان الأصليين في مثل هذا المنصب. وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان إليزابيث وارين وإدوارد ماركي وكذلك النائب آل غرين، النسخة الجديدة من مشروع القانون. وقالت وارن إنها قررت وزملاؤها تقديم القانون الجديد لأنه يجب "التوقف فورا عن تكريم الإرث القبيح للعنصرية والتعصب الأعمى" في الولايات المتحدة.

المصدر: RT