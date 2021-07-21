محكمة في كوريا الجنوبية تؤكد إدانة مسؤول مقرب من رئيس البلاد بتهمة التلاعب بالرأي العام

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكم الإدانة بالتلاعب بالرأي العام بحق حاكم إقليم كيونغسانغ الجنوبي، كيم كيونغ سو، المقرب من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

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وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بأن كيم تواطأ مع فريق من المدونين على الإنترنت بما فيهم كيم دونغ وون، المعروف على نطاق واسع باسمه المستعار "دروكينغ" لخلق آراء إيجابية بشكل غير قانوني حول الرئيس مون قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وتم اتهام كيم البالغ من العمر 53 عاما، في أغسطس عام 2018 بالتآمر مع "دروكينغ" لزيادة عدد الإعجابات على التعليقات السياسية على الإنترنت باستخدام برامج الكمبيوتر لصالح مون في الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المحكمة العليا مزاعم كيم بأنه لم يعلم باستخدام "دروكينغ" للبرنامج للتأثير على الرأي العام بصورة غير شرعية، غير أنها أيدت قرار المحكمة الابتدائية بتبرئته من تقديم عرض سري لوظيفة القنصل العام في سنداي باليابان لشريك المدون مقابل استمرار العملية الإلكترونية غير الشرعية.

وقال المدعي الخاص هوه إك بوم، الذي حقق في القضية إن المحكمة جعلت يحاسب سياسي استخدام شبكته الخاصة بالتلاعب بالآراء العامة.

وأفاد بأن الحكم يجب أن يحذر الأشخاص المشاركين في الانتخابات بضرورة التنافس بشكل عادل.

وأصر كيم على براءته عندما أجاب على أسئلة الصحفيين عقب صدور الحكم خارج مكتبه.

وقال قبل مغادرة المكتب إن جهودي لإثبات براءتي يجب أن تتوقف هناك وأترك القرار النهائي للجمهور.

المصدر: "يونهاب"