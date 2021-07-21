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مسؤول عسكري: إسرائيل هدف لتهديدات إلكترونية مستمرة

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مسؤول عسكري: إسرائيل هدف لتهديدات إلكترونية مستمرة
Reuters
أرشيف
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قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء تامر هايمان، أمس الثلاثاء، "إن إسرائيل تواجه تهديدات إلكترونية مستمرة وسترد على الهجمات كما تفعل ضد أي عدوان آخر".

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وأضاف هايمان في خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة تل أبيب: "نحن قادرون على مواجهة معظم التهديدات بفضل القدرات الدفاعية المتقدمة"، موضحا أن "الدفاع وحده لا يكفي ويجب اتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على تفوق إسرائيل (التكتيكي) على أعدائها".

وأشار إلى أنه "يجب على أولئك الذين يهاجمون إسرائيل جوا أو بحرا أو برا أو بعلم التحكم الآلي أن يفهموا المخاطر التي يتعرضون لها"، محذرا من أنه "كما رأينا مرارا وتكرارا، سيتم الرد على كل الهجمات".

وأورد أن "الجيش الإسرائيلي استخدم مصادر على الإنترنت، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للمساعدة في التخطيط للعمليات وتنفيذها خلال الحرب الأخيرة التي دامت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة".

وأكد أن هذا التطور في استخدام التكنولوجيا الحديثة "سمح للجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل أفضل وأسرع وبخسائر أقل".

المصدر: i24news.tv

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