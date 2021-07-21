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واشنطن تدين قرار نقل أجزاء من مدينة فاروشا إلى سيطرة القبارصة الأتراك

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واشنطن تدين قرار نقل أجزاء من مدينة فاروشا إلى سيطرة القبارصة الأتراك
Reuters
بلدة فاروشا المهجورة، قبرص
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دانت الولايات المتحدة الإعلان الخاص بنقل أجراء من مدينة فاروشا الواقعة في قبرص إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة تدين إعلانا صدر أمس الثلاثاء ونص على نقل أجزاء من بلدة مهجورة في قبرص إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

وكانت مدينة فاروشا منتجعا يقع في الجزء التركي لجزيرة قبرص الشمالية بمدينة فاماغوستا، لكنها تحولت إلى مدينة أشباح بعد الغزو التركي لقبرص عام 1974، حيث تخلى عنها سكانها منذ ذلك الوقت.

المصدر: رويترز

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