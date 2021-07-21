الداخلية البريطانية بصدد الإعلان عن استراتيجية جديدة للتصدي للعنف ضد النساء
Reuters HANNAH MCKAY
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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها ستعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للعنف ضد النساء، تشمل مراجعة خيارات الحد من استخدام "اتفاقيات عدم الإفصاح" عن حالات التحرش الجنسي.
وفي مقال نشرته في صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت باتيل: "قريبا سيتم إطلاق Street Safe عبر الإنترنت، وهي وسيلة ستمكن النساء من تحديد المواقع التي يشعرن فيها بعدم الأمان دون الكشف عن هويتهن والتحدث عن السبب".
وأضافت أن "وزارة العدل ستفعّل خطا هاتفيا لمساعدة من يتعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
المصدر: "رويترز"