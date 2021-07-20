البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة و1424 وفاة جديدة بكورنا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 27592 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1424 وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي نشرتها يوم الثلاثاء على موقعها الرسمي إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء الوباء بلغ 19 مليونا و419 ألفا و437 حالة.

إقرأ المزيد

ووصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في البرازيل إلى 544 ألفا و180 شخصا، مع نسبة وفيات بلغت 2.8%.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والمركز الثاني من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT