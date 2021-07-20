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البرازيل تتسلم أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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البرازيل تتسلم أول دفعة من لقاح
Reuters LUCAS LANDAU
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أعلنت السلطات البرازيلية أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد في الـ28 من يوليو الجاري.

وأكد مصدر في حكومة ولاية بياوي البرازيلية بحديث لوكالة "نوفوستي" الروسية صحة الأنباء التي تناقلتها قناة "سي إن إن البرازيل" حول وصول اللقاح الروسي للبرازيل في اليوم المذكور.

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وكانت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" قد وافقت على توريد اللقاح الروسي إلى عدد من الولايات البرازيلية.

وأضافت الوكالة أن حكام الولايات يجب أن ينظموا مراقبة حالة الأشخاص المطعمين وإبلاغ السلطات الصحية بجميع الآثار الجانبية الممكن تسجيلها.

وحظرت الوكالة استخدام اللقاح لتطعيم الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر: نوفوستي

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