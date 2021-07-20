بعد تراجع الولادات.. إيران تدشن تطبيقا للتوفيق بين الجنسين وتحفيز الزواج

دشنت إيران التي تشهد انخفاضا في معدل الولادات تطبيقا للتوفيق بين الجنسين وحفز الشباب على الزواج.

ويطلب البرنامج الذي يحمل اسم "همدم" ويعني الشريك في اللغة الفارسية من مستخدميه التحقق من هويتهم قبل إجراء اختبارات التوافق النفسي وتقديم المشورة للشبان العزاب الباحثين عن شريك الحياة.

وطورت التطبيق هيئة ثقافية إسلامية تابعة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن "التطبيق يقدم خدمات المواءمة والنصائح للأزواج المحتملين وعائلاتهم ويظل على اتصال بهم حتى أربع سنوات بعد الزواج".

والمواعدة على الطريقة الغربية محظورة في إيران بموجب الشريعة الإسلامية. ويرفض شبان كثيرون الزيجات التقليدية المعدة مسبقا بين الأهل ويريدون تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وأبدى مسؤولون قلقهم من احتمال أن يصبح سكان إيران بين الأكبر سنا في العالم خلال عقدين، بعد انخفاض معدل الولادات بنسبة 25 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية، حسبما أفادت تقارير وسائل إعلام إيرانية.

ويبلغ معدل الولادات الحالي نحو 1.7 طفل لكل امرأة.

المصدر: "رويترز"