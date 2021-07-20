ألمانيا.. إدخال متهم بعملية طعن مستشفى الأمراض العقلية

أعلن محققون ألمان أن المتهم بعملية طعن بسكين الشهر الماضي في مدينة فورتسبورغ، أدخل مستشفى الأمراض العقلية.

وجاء القرار بعد أن قرر الخبراء أن منفذ العملية ربما لا يكون متحملا المسؤولية جنائيا عن سلوكه.

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واحتجز المشتبه به بعد الهجوم مباشرة، لكن محكمة محلية أمرت الأسبوع الماضي بإحالته إلى مستشفى للأمراض النفسية مؤقتا بعد أن أثار تقييم الخبراء الشكوك في مدى تحمله المسؤولية جنائيا.

وتم نقله إلى المستشفى يوم الثلاثاء وقال المحققون إن تقرير الخبراء النهائي "سيستغرق بعض الوقت".

وأسفر هجوم 25 يونيو داخل وخارج متجر في مدينة بافاريا عن مقتل 3 نساء وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وأطلقت الشرطة الرصاص على ساق المشتبه به وهو صومالي عمره 24 عاما، واعتقلته بعد محاصرة المارة له بالمقاعد والعصي.

ورجح المحققون أن تكون دوافع الهجوم نابعة من التطرف الإسلامي، بعدما أفاد شهود بأنه صاح مرتين "الله أكبر"، كما أشار إلى "الجهاد" بعد اعتقاله، إلا أن الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا والادعاء العام في ميونيخ صرحا يوم الثلاثاء بأنه بعد تقييم هاتفه المحمول لم يعثر على دعاية أو مواد متطرفة أخرى، ولا أي شيء يشير إلى ضلوع آخرين في الهجوم.

وقال المحققون في بيانهم إن الخبراء ما زالوا بصدد تقييم "ما إذا كانت المعتقدات الدينية للمشتبه به قد لعبت دورها في الهجوم".

المصدر: أ ب