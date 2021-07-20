 
مباشر

إيطاليا.. 10 وفيات و3558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

إيطاليا.. 10 وفيات و3558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters YARA NARDI
فيروس كورونا في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvgw

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 10 وفيات و3558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 127884، فيما عدد الإصابات خطى الـ4 ملايين.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 7 وفيات و2072 إصابة بالفيروس.

وتسجل إيطاليا ثاني أعلى معدل بعدد الوفيات جراء الفيروس في أوروبا، وثامن أعلى معدل وفيات في العالم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا