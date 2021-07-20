طيران الجيش الصومالي يغير على حركة الشباب

شنت القوات الخاصة في الجيش الوطني الصومالي غارة جوية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وأجرت القوات الخاصة للجيش الوطني "الكوماندوs" صباح اليوم عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمريكية في إفريقيا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الغارة الجوية استهدفت مليشيات الشباب ولم يصب أحد من المدنيين بأذى.

وتشن القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الصومالي على فلول مليشيات الشباب المتمردة في المناطق الشرقية بولاية غلمدغ وسط البلاد.

والاثنين، أفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن 15 عنصرا من حركة الشباب لقوا مصرعهم في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد.

وقال ضباط في القوات الوطنية الخاصة لوسائل إعلام الدولة إن العملية العسكرية استهدفت بقوة مخابئ للإرهابيين، حيث تمت تصفية 15 عنصرا من المقاتلين المتمردين دون أضرار للمدنيين.

المصدر: وكالات