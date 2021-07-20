مينسك: لا نسمح للغرب بتحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية

هاجم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الدول الغربية على سياستها العدائية تجاه مينسك، والتي وصفها بغير المسؤولة وغير العقلانية.

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن ماكي قوله: "لقد أصبح غياب مسؤولية الغرب وعدم إمكانية التنبؤ بخطواته معيارا مطلقا لسلوكه. أما معاملته لبيلاروس فهو يتخطى إدراك البشر.. إنها لعبة بدون قواعد".

وأشار الوزير إلى أن الجانب البيلاروسي كان يتمسك دائما بمبادئ الحل الدبلوماسي "بعيدا عن العقوبات، ناهيك عن استخدام القوة العسكرية... لقد قلنا ذلك مرارا.. ولا نية لنا في إحراق الجسور".

وذكر ماكي أن هناك من يريد تحويل بيلاروس إلى "أوكرانيا ثانية".

وقال: "هذه البقعة على الخارطة ستكون أكثر سخونة، ونحن بالطبع عازمون كل العزم على منع حدوث ذلك".

المصدر: RT